Spotify prueba función en el que varios contactos podrán gestionar la misma música

potify quiere marcar distancias con respecto al resto de sus rivales. A este respecto, la plataforma de transmisión de contenidos musicales y podcasts está probando internamente una nueva característica llamada Social Listening.

Descubierta por primera vez por Jane Manchun Wong en el código de la aplicación de Spotify para Android, la nueva característica permitirá que entre varios contactos puedan agregar temas musicales a una misma lista de reproducción en tiempo real, pudiendo escuchar los temas agregados desde sus respectivos dispositivos.

Acorde a Wong, la nueva característica funciona de la misma manera que el envío de un audio a otro dispositivo vinculado. Es por ello que la nueva característica se encuentra situada dentro del menú de dispositivos conectados, que los usuarios pueden abrir mientras reproducen un tema musical en concreto.

When connected to Spotify's Social Listening, you will show up on the "Already connected" list



The "Now Playing" UI will show the amount of friends listening



(friend's identity here replaced with mine for privacy) pic.twitter.com/Fo5rdH3xGO