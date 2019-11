Su madre lo sorprende siendo infiel y lo agarra a latigazos

Piura, Perú Piura, Perú

Un joven decidió dejar a su familia para iniciar un romance o una nueva vida con la amante, hecho que repudió su madre, cuando lo encontró muy cariñoso con la otra. Fue entonces que la reacción de la indignada mujer se hizo viral en Facebook.



Según se puede ver en las imágenes, la madre encontró a su hijo cerca de la Plaza de Armas de Sullana, en Piura , mientras caminaba con su amante. La primera reacción de la enfurecida madre, fue golpear a la amante, que por cierto era venezolana, pero ante la reacción de la madre, el joven intentó defender a su querida, lo que generó que se indignara aún más.

Muy molesta, la mujer amenazó con un látigo al infiel y lo correteó por varios metros reclamándole por haber abandonado a su familia.

"Vergüenza me da tener este tipo de hijos. Tienes una amante, que es una venezolana mañosa ¿por eso has dejado a mis nietas y a su madre?", le reclamó la madre de familia frente a todos los vecinos, quienes no pudieron evitar burlarse de la escena.

Vecinos que fueron testigos del hecho grabaron todo con sus celulares para más tarde viralizar las imágenes en Facebook. Según se ve en las imágenes, alentaban a la mujer para que castigue al infiel, que se alejaba de ella para esquivar los golpes.

Tal fue el escándalo que se registró en las proximidades de la Plaza de Armas de Sullana que varios agentes de Serenazgo de la zona tuvieron que intervenir para calmar a la indignada madre de familia