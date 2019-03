Una joven mujer decepcionada de su nueva relación relató en la red social Reddit que su novio cortó la relación en la sexta cita cuando no usó maquillaje y su acné quedó expuesto.

La mujer de 20 años de origen estadounidense relató que desde hace años tiene un caso ligero de acné hormonal y suele tener brotes en las mejillas y la barbilla, aunque a primera vista su caso no parece ser grave, su novio no opinó así y hasta la acusó de "catfishing" (fingir o usurpar otro rostro o nombre en su perfil público de redes sociales).

Comenzaron a salir y todo había salido normal, su novio, también de 20 años, se había mostrado amoroso e interesado, sin embargo ella decidió deshacerse del maquillaje para un viaje de fin de semana con amigos.

"Este fin de semana, yo, el chico y algunos de nuestros amigos mutuos fuimos a hacer un viaje de mochila y me vio sin maquillaje por primera vez", comenzó a relatar en la publicación.

La joven se mostró sorprendida porque no consideró que ocultara su acné y que tampoco fuera algo tan grave, simplemente en las fotos salía con un poco de maquillaje como cualquier chica normal.

"Al principio, él no dijo nada, solo me miró un poco raro. Cuando estábamos solos, él simplemente me dijo que no sabía que yo tenía acné así. Después de eso, actuó distante todo el viaje de regreso", explicó la mujer.

La mujer anónima insistió en que solo usa productos de belleza en su rostro para cubrir sus brotes, pero tampoco creía que hicieran una drástica diferencia en su apariencia.

"Cuando llegamos a casa esa noche, dijo que sería mejor dejar de vernos porque la relación no era lo que esperaba. Lo último que dijo fue que yo no debería engañar a las personas de esa manera", detalló la joven al explicar que en las fotos de su perfil de redes sociales no se veía su acné.

Pero el rostro lavado de la joven conmocionó a su cita, que continuamente la miraba de forma "extraña" durante el paseo.

"Por lo general, cubro mi acné con maquillaje; sin embargo, eso es lo único que hago para maquillar mi cara, por lo que no me veo como una persona completamente diferente cuando estoy menos maquillada".

"Me siento como si hubiera esquivado una bala, pero al mismo tiempo, me preocupa que él piense que estoy engañando a la gente y me pregunto si alguien más piensa lo mismo", dijo.

Ella también contó que su ex se había separado de una novia anterior debido a que se hizo un cambio radical de peinado, lo que fue confirmado por los amigos que tenían en común.

"Me pongo maquillaje porque no soy la mayor fanática de mi acné y porque me hace sentir un poco más segura. Mi acné es causado por mis problemas hormonales. Estas son las fotos más precisas que podría tomar, algunas de las manchas son un poco más rojas en realidad, pero no es una diferencia dramática. No tengo brotes en mi frente ni en ninguna otra parte de mi cuerpo", dijo.