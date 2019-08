Susana Giménez habló de su entrevista con Mariana Nannis

Buenos Aires, Argentina Buenos Aires, Argentina

Las tremendas declaraciones de Mariana Nannis de 53 años en el programa de Susana Giménez de este domingo, fueron sumamente comentadas en las últimas horas. De modo que, según informó la famosa conductora, ella recibió muchos mensajes que eligió responder este lunes en Twitter.

"A raíz de la entrevista de anoche recibí muchos mensajes, chicas, reitero lo que ya dije muchas veces: Ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, debe soportar malos tratos, mucho menos golpes. Al primer síntoma de violencia cortá esa relación, un hombre agresivo no cambia".

Las palabras de la diva derivan de la entrevista que le hizo a la mediática, quien eligió su ciclo para denunciar haber sido víctima de innumerables actos de violencia, tanto físicos como verbales, durante sus más de 30 años en pareja con Claudio Paúl Caniggia.

Además, la mamá de Kevin Axel de 28 años y de los mellizos Charlotte y Alexander de 26 años, aseguró que su esposo es adicto a las drogas, que le ha sido infiel en varias ocasiones y que hasta llegó a levantarle la mano, razón por la cual habría perdido un embarazo de dos meses y medio.

Susana: ¿Cuando se ponía así violento él estaba con cocaína encima?

Mariana Nannis: O sea ¿qué me querés decir, qué es una justificación que me cague a trompadas porque estaba drogado?

Susana: ¡Noooo! Es una pregunta, mi amor. Es que a veces la gente se pone más violenta con esa droga.

Mariana Nannis: Y no sé, mirá, no sé cómo estaba pero el tipo estaba sacado. No soportaba que yo le dijera que no podía volver a las 4 de la mañana, que yo no era nadie.

Susana: ¿Cuántas veces te lo hizo? Por ejemplo, en Marbella que vivieron tantos años ¿también?

Mariana Nannis: En Marbella me hizo de todo. Si yo lo tuve que internar.

Y, acto seguido, recordó el empujón que recibió por parte de su marido cuando estaba embarazada de dos meses y medio y los mellizos ya eran grandes. "Hoy tendría un hijo de 12 años. Lo cambió por un paquete de cocaína", lamentó Nannis.

Cabe destacar que la diva reconoció haber sido víctima de violencia de género por parte de Carlos Monzón. A raíz de la explosión mediática que tiene la serie del ex boxeador, la conductora explicó en qué circunstancia se dio ese repudiable hecho. En tanto, negó haber sido golpeada en más de una oportunidad por el femicida y ex campeón del mundo.

"No es verdad lo que dicen de Montecarlo. Sí es cierto que estuve allá con él cuando peleó con (Rodrigo) Valdez. Pero no hubo golpes. Me pegó una vez sola, la de Nápoles, y parece que a algunos no les alcanza. Estoy harta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo", se quejó la figura de Telefe en diálogo con Clarín al ser consultada por la exitosa ficción que narra la vida de su ex.