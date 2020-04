Tarija: procesan a una pareja por agio y especulación

En Tarija, tras una denuncia formal, se procesó a una pareja por agio y especulación, ambas personas comercializaban huevo en su camioneta en el barrio Tabladita I con un precio elevado de hasta el 80 por ciento.

“Denunciaron aproximadamente a las 08.30 horas, que una camioneta vendía huevos por maple, en 28 bolivianos, me quedé sorprendido porque los precios no son así. Normalmente se venden a 22 y 23 bolivianos, por lo que inmediatamente me comuniqué con el comandante departamental de la Policía, Cnel. Eduardo Vargas, quien siempre está atento con nosotros”, aseveró el Intendente Municipal, Ronald Miranda.