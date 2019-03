Una tatuadora suiza revela haber pasado la noche con Neymar

Suiza Suiza

La revelación de una joven suiza, que aparentemente habría pasado una noche en Paris con el atacante del PSG, Neymar, ha puesto en aprietos al astro brasileño, quien después de mucho tiempo ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta de la prensa.

"A finales de febrero, estuve unos días en París. Un amigo mío, que también es un buen amigo de Neymar, me llevó a cenar al restaurante Matignon. Había muchos brasileños en la mesa, incluyendo a Neymar. Entre otras cosas, hablamos de tatuajes y nos reímos mucho", declaró Liza Brito.

Sus tatuajes fueron el punto en común que encontraron para charlar hasta que el atacante de 27 años supuestamente decidió invitarla a su casa en París: "Algo pasó, pero no daré detalles íntimos", contó la oriunda de Zurich que reside en Dübendorf. "Fue hermoso de todos modos. Neymar fue muy agradable. Él es bastante normal. A la mañana siguiente voló a Barcelona. Después mantuvimos el contacto y quisimos volver a encontrarnos en París", agregó.

Sin embargo, tras salir en los medios suizos, el futbolista brasileño no volvió a contactarla: "Neymar está enojado conmigo. Piensa que he informado a los medios para que me conozcan mejor. Eso no es cierto. No sé cómo llegó el asunto al público. Sospecho que alguien nos había fotografiado en el restaurante. Espero poder arreglarlo con él".

"No estoy enamorada de él, pero tuve una sensación de hormigueo en el estómago", confesó la suiza, que al mismo tiempo entendió que "una relación con él sería demasiado agotadora para mí. No quiero ser tan pública. Estoy feliz con mi vida".

Finalmente, consideró que, "podría imaginarme viviendo en Brasil durante mucho tiempo. Pero por el momento no tengo paz por mi reputación" y aseguró: "Me gustaría verlo de nuevo".