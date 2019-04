Taylor Swift lanza "ME!", su nuevo sencillo junto a Brendon Urie

La cantante Taylor Swift, ganadora de un Grammy, lanzó el viernes un alegre tema de pop llamado "ME"! junto con un colorido video lleno de imágenes pastel de mariposas, arcoiris y una joven pareja enamorada.

"ME!" presenta a Brendon Urie, el cantante principal de Panic! at the Disco, quien en el comienzo del video pelea con Swift en una conversación en francés. El video se vuelve más optimista cuando comienza la música. "Te prometo que nunca encontrarás a otra como yo", canta Swift.

Swift, de 29 años, ha estado anticipando el lanzamiento durante días en las redes sociales con imágenes color pastel que terminaron siendo escenas del nuevo video.

"'ME!' es una canción acerca de abrazar tu individualidad y realmente celebrarla y hacerla propia", dijo Swift horas antes durante una entrevista con el presentador de ABC TV Robin Roberts.

"Con una canción de pop, tenemos la capacidad de que una melodía quede en la cabeza de la gente y sólo quiero que sea una que los haga sentirse mejor con ellos mismos", agregó.

Swift comenzó su carrera como cantante de música country en Nashville, Tennessee, a los 15 años antes de expandir sus horizontes con éxitos pop como "Shake It Off" y "Bad Blood".

El jueves por la noche, Swift sorprendió a cientos de sus seguidores al unirse a ellos en la inauguración de un mural de alas de mariposa en el área de Gulch, en Nashville. "ME!" estaba escrito en el medio del mural como un indicio del lanzamiento.

El nuevo video y sencillo brindaron un marcado contraste con su último álbum "Reputation", de 2017, que incluyó canciones como "Look What You Made Me Do" que apuntaba a personas que la habían atacado personal y profesionalmente.