Un sismo de magnitud 7.5 en la escala de Ritcher se produjo a 224 kilómetros al sureste de Ambato, a 130 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Ocurrió a las 6:17 (Hora Bolivia) de este viernes. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló en su cuenta de Twitter que "los reportes preliminares de los primeros sismos cerca de Macas no indican daños mayores". Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador reportó tres sismos, dos de ellos con epicentro en la Amazonía y uno en Guayas. Los dos primeros, uno con magnitud de 7.5 y otro de 6 grados en la localidad de Macas, capital de la provincia de Morona Santiago Tres minutos después ocurrió otros sismos, de 6 grados en la misma provincia, de acuerdo al Instituto. A las 05:40, se registró el tercer sismo de 5.9 en Guayas, con epicentro en Guayaquil. Los temblores se sintieron con intensidad en varias provincias. Usuarios de redes sociales reportaron que sintieron los temblores en Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba, Quito y Ambato. Por otro lado el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo en su cuenta de Twitter que se trata “aparentemente” de una zona despoblada. “Ojalá no tenga consecuencias graves”, escribió.