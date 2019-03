Terrorista supremacista de Nueva Zelanda envió un email a la primera ministra antes del ataque

Nueva Zelandia Nueva Zelandia

El terrorista que abrió fuego en una mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, envió un manifiesto a la primera ministra del país, Jacinda Ardern, y a otros 70 destinatarios diez minutos antes de iniciar su ataque.

Entre las personas que recibieron el correo figura el líder del Partido Nacional, Simon Bridges, y el presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, informó NZ Herald. El atacante también mandó el documento, entre otros destinatarios, a varios medios de comunicación tanto neozelandeses como extranjeros.

Branton Tarrant, un supremacista blanco de 28 años procedente de Australia, fue detenido e inculpado como responsable de los ataques terroristas en dos mezquitas de la ciudad neozelandesa, que dejaron 49 muertos y decenas de heridos.

Un portavoz de la oficina de la primera ministra dijo que el manifiesto fue enviado a una cuenta de correo electrónico administrada por la oficina de Ardern, no a su cuenta personal. El correo fue reenviado a las autoridades de seguridad del país. "En el correo indicaba sus razones para hacerlo. No dijo que fuera a hacerlo. No hubo oportunidad de detenerlo", dijo el portavoz.