Thalía comparte su tratamiento secreto para eliminar las arrugas

México México

Sin ningún problema, Thalía compartió dos videos en Instagram, donde cuenta con casi 13 millones de seguidores, en el que se le observa aplicándose un tratamiento para eliminar las arrugas y presumir una piel fresca y tonificada a sus 47 años.

En uno de los videos de las historias de Instagram se le puede ver en medio de una sesión facial, que comienza con una limpieza de cutis, seguida por un masaje y una mascarilla. "Es como un cupcake", comentó la esposa de Tommy Mottola mientras una especialista le aplicaba la espesa crema de color blanco.

La cantante mexicana usó efectos multicolores para darle un tono diferente a su video. Además, en uno de ellos bromeó sobre el acné que le salió en la frente. "Casi me sale el cuerno", se podía leer en su mensaje mientras una persona al fondo le aplicaba un líquido para disminuir la marca.

Pero no sólo la cantante de “No me acuerdo” colgó un video, sino también su esposo Tommy Mottola, quien no pudo resistir la tentación de compartir su propia historia en Instagram. "Ohh chicos, miren esto, magia", dijo el empresario musical para el clip de Instagram.