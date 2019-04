Torre de merengues y macaron de chocogalleta Recuerda que puedes compartirnos tu receta terminada en todas nuestras redes sociales Insumos: Crema de mantequilla: 1 taza de claras 2 tazas azúcar 3 tazas mantequilla 1 cda vainilla Colorantes Macaron de chocogalleta 6 claras 1 taza azucar 2 y ½ taza azúcar impalpable 2 tazas harina almendra 4 cda galleta de chocolate triturada Ganache de choc y chocogalleta: ½ taza crema de leche 1 taza chocolate con leche ½ taza relleno de galleta Chocolate para decoración Preparación: Para nuestra torre de colores realizamos una crema de mantequilla para bañar todo nuestro cono, empezamos colocando las claras con mantequilla a baño maria, una vez disuelva todo el azucar llevamos a la mezcladora y montamos luego agregamos la mantequilla a temperatura ambiente y separamos en porciones para teñir con distintos colores. Para nuestro macaron de oreo empezamos montando nuestras claras a punto y luego agregamos el azúcar granulada en forma de lluvia y dejamos batir 2 minutos retiramos Integramos con la harina de almendras y azúcar impalpable batimos con una espátula en forma envolvente aproximadamente unas 30 veces ponemos en una manga formamos círculos y cocinamos a 170 grados aproximadamente 18 minutos. Para el ganache de chocolate sólo tenemos que hervir la crema de leche y vaciar al chocolate con el relleno de galleta y unir dejar reposar y enfriar luego rellenar nuestros macarrones. Para nuestros merengues montamos las claras con el azúcar granulada en forma de lluvia una vez esté apunto integramos el azúcar impalpable separamos en porciones colocamos colorantes y horneamos a 100 grados por aproximadamente una hora, formar nuestra torre sujetando con palillos nuestros macaron de oreo, merengues y crema de mantequilla a tu gusto

