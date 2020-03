Transportistas rechazan propuesta de nueva ruta de la línea amarilla

El dirigente del transporte federado, José Orellana, indicó que los transportistas se declaran en emergencia y alerta permanente, rechazando cualquier tipo de alternativa de la línea amarilla que pase por el centro de la ciudad.

El dirigente José Orellana pidió a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y a la empresa Tunari que mejoren sus estudios.

“Y no descartamos que en los próximos días, en caso de insistir algunos técnicos, asumiremos algunas medidas de hecho, en defensa de las calles de nuestra ciudad. No vamos a permitir y no solamente somos nosotros, también es un contingente de vecinos”, añadió.