Tren Metropolitano: Auditarán contratación de la Empresa Joca

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que se identificaron varias irregularidades técnicas y administrativas en el proyecto del “Tren Metropolitano”, que está en ejecución, presentó una propuesta para garantizar su continuidad.

"Tenemos un 57% de avance, este proyecto no puede quedarse así, irresponsablemente diciendo este proyecto ya no sigue, ya no se hace nada, pero tampoco podemos seguir como estaba, tenemos que hacerle ajustes, es por eso que hemos presentado un informe del estado de situación del proyecto", informó Arias.