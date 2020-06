Trump dice que empujón de la policía a un anciano fue un montaje

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, realizó una controversial declaración que justifica la agresión policial contra Martin Gugino, un anciano de 75 años que cae de nuca contra el suelo tras ser empujado por dos oficiales de policía de Buffalo (NY).

El jefe de Estado vertió sus declaraciones en su cuenta de Twitter generando una fuerte polémica, tras sugerir que el anciano fingió su caída y acusarlo de ser miembro de Antifa.

Poco después de su publicación, el abogado de Gugino, Kelly Zarcone, emitió un comunicado en el que rechaza las palabras del mandatario.

Por este hecho dos oficiales de la policía de Buffalo, Aaron Torgalski, de 39 años, y Robert McCabe, de 32, enfrentan cargos de agresión. Los dos se entregaron a las autoridades el pasado sábado, un día después del incidente en las calles de Buffalo, cuando se protestaba por la muerte de George Floyd.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?