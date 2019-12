Trump mostró apoyo a Áñez por “asegurar una transición democrática pacífica”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter, su apoyo a la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por emprender con éxito el objetivo de “asegurar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres”.

En su publicación, el mandatario también denunció la violencia y a quienes la incentivan “tanto en Bolivia como desde afuera” del país, en una clara alusión al ex presidente Evo Morales.

We support @JeanineAnez in Bolivia as she works to ensure a peaceful democratic transition through free elections. We denounce the ongoing violence and those that provoke it both in Bolivia and from afar. The U.S. stands with the people of the region for peace and democracy!