Trump presentó ley de revisión de antecedentes para comprar armas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el lunes a los congresistas que aprueben una ley que exija estrictas revisiones de antecedentes para las compras de armas de fuego, tras dos tiroteos masivos durante el fin de semana en Texas y Ohio que dejaron 29 muertos.

Trump, que tiene previsto hacer declaraciones en la Casa Blanca más tarde en la mañana, tuiteó que "republicanos y demócratas deben unirse y lograr estrictas revisiones de antecedentes, uniendo quizás esta legislación con una reforma migratoria desesperadamente necesitada".

El sábado, un hombre mató a tiros a 20 personas en un local de la cadena Walmart en El Paso, en un crimen que según autoridades habría sido motivado por odio racial. Apenas 13 horas antes, otro sujeto abrió fuego en el centro de Dayton, en Ohio, causando la muerte de nueve personas. Decenas resultaron heridos en ambos ataques.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying....