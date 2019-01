Trump se pregunta cómo hace tal frío en EE.UU. si existe el calentamiento global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda la veracidad de la teoría sobre el cambio climático con un sarcasmo, al referirse a la ola de frío extremo que afecta a varios lugares de ese país para volver a poner en duda

Pero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en ingles), agencia del propio gobierno, publicó lo que se interpretó como una respuesta al mensaje del gobernante.

En Chicago "hará más frío que en el Everest y la Antártica": la histórica ola de frío que afecta a EE.UU. debido al vórtice polar.

Una ola de frío extremo congeló el medio oeste de Estados Unidos este miércoles, con temperaturas más frías que en la Antártida que obligaron a anular vuelos y suspender viajes, y paralizaron la vida de decenas de millones de ciudadanos. Los servicios postales se interrumpieron, los colegios y negocios cerraron y los residentes tuvieron que permanecer en sus casas en 12 estados donde las temperaturas alcanzaron cifras de dos dígitos bajo cero, en la ola de frío más extrema en afectar a la región en años.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!