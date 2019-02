El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, declaró que la crisis en Venezuela podría sufrir una guerra civil si los países de la Unión Europea (UE) deciden reconocer como presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

"Lo hemos dicho desde el principio: una intervención de fuera no es sana, no es correcto, no puede solucionar nada, solo puede ahondar la crisis; podría incluso, Dios no lo quiera, arrastrar al país a una guerra civil", señaló Çavusoglu a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE, a la que Turquía ha sido invitada como país candidato a la adhesión.