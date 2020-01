Un alemán mata a su familia y llama a la policía para confersarlo

Alemania Alemania

Un joven alemán mató inesperadamente a seis familiares, incluidos sus padres, y dejó a otros dos gravemente heridos en un tiroteo ocurrido en la pequeña localidad Rot am See, en el estado de Baden-Würtemberg. El sospechoso del ataque fue detenido, pero su nombre no fue divulgado de inmediato. Todas las víctimas pertenecen a la familia del agresor.

La balacera ocurrió en un establecimiento comercial que además sirve como vivienda, cerca de la estación de trenes de la localidad. Las víctimas mortales son tres hombres de 36, 65 y 69 años, y tres mujeres de 36, 56 y 62, indicó el jefe policial de Aalen, Reiner Moller. Los heridos son dos menores, de 12 y 14 años, reportó Deutsche Welle.

La policía recibió el aviso del tiroteo a las 12:48 p.m. hora local, por medio de una llamada telefónica realizada por el propio agresor. Las fuerzas de seguridad llegaron al lugar en diez minutos, rodearon el local “Deutscher Kaiser”, ubicado en la Bahnhofstrasse 9, y procedieron a la detención del atacante.

Según las fuentes policiales, el sospechoso tiene licencia de armas como aficionado al tiro deportivo. Los disparos los efectuó con un arma corta semiautomática. Tanto el atacante como algunas de sus víctimas vivían en el local donde se produjo el tiroteo. Los primeros indicios apuntaban a un drama familiar, cuestión que se confirmó pocas horas después de producirse el ataque.

Según la revista Spiegel, todos participaban de una reunión familiar cuando se desató la tragedia.