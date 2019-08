Fernández condena la repetición de un penal por el VAR

El portero del Villarreal, Andrés Fernández, ha cargado contra la regla que prohíbe a los guardametas abandonar su línea cuando se enfrentan a los penaltis después de que su equipo fuera derrotado el viernes por 2-1 ante el Levante.

Aunque Fernández detuvo un penalti de Roger Martí, se decretó la repetición del tiro después de que una revisión del VAR mostrara que Fernández tenía los dos pies fuera de la línea cuando el delantero realizó el disparo.

Fue la primera vez en La Liga que se ordenó la repetición de un penalti tras una revisión del VAR. Martí encajó el segundo intento para recortar la ventaja del primer gol de Gerard Moreno en el minuto 68.

La tecnología también se situó en el centro de la polémica al propiciar la repetición de un penalti en la Copa Mundial Femenina a principios de este año en el encuentro entre Escocia y Argentina, que llevó a la eliminación de Escocia. Fernández recibió una tarjeta amarilla por adelantarse de su línea y, minutos más tarde, dio pie a un segundo penalti tras un enredo con Martí, quien volvió a marcar para darle al Levante una victoria apenas merecida.

"El que ha hecho esta norma nunca ha sido portero, es imposible mantener los pies en la línea y lanzarte para parar el penalti", dijo Fernández a los periodistas.

"Me siento indignado. En el segundo penalti Roger me carga primero y el árbitro no lo ha querido revisar. Desconozco el criterio que siguen con el VAR".

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, apoyó a su guardameta y se quejó de las molestias que ha ocasionado en el juego la introducción del VAR, que se viene utilizando en España desde la pasada temporada.

"Entiendo que hay una ley escrita, pero si todo es como hoy van a haber mil penaltis, pero si vamos a estar siempre parando y mirando la tele nos vamos a cargar el fútbol", afirmó.