Para Ronaldo sería genial tener a Neymar al lado

En el fútbol los pensamientos y afirmaciones son parte del mundo pelotero, como bien dice, piensa y afirma Rivaldo, exfutbolista del FC Barcelona, que Cristiano Ronaldo junto al brasileño Neymar, formarían una pareja de ataque letal y dijo para Betfair que “sería genial ver a Neymar jugando junto a Cristiano Ronaldo”.

“Para CR7 sería maravilloso tener a Neymar a su lado, ayudándole con las asistencias y marcando goles durante toda la temporada. Sería un fichaje beneficioso para los futbolistas y natural para el club”

Pese a que recomienda al actual miembro del PSG cambiar de aires, teniendo en cuenta cómo ha ido el verano y los insultos recibidos por parte de su afición, admite que a Neymar le sobra personalidad para apañárselas si fuera necesario y para demostrar que es un gran jugador, que vale mucho, insistió el Balón de Oro de 1999.

También opinó que el paulistano sería necesario en el Camp Nou, aún más con la derrota contra el Athletic. “En un momento así se demuestra que Neymar sería un fichaje genial para el Barcelona, a pesar de todo lo que pasó con su marcha. Convencería a todo el mundo de nuevo”, añadió Rivaldo.

La reciente incorporación del Bayern fue otro tema de conversación. Rivaldo no ocultó que está algo decepcionado con el paso de Coutinho por el Barça. “Me ha decepcionado un poco que no se haya ganado un puesto en el once del Barcelona, pero quizá ya no fuera a tener más confianza. Quizá era infeliz y decidió irse a otro club para buscar el fútbol que demostró en Liverpool”, explicó.

“No es fácil estar en un equipo en el que todos los focos apuntan a Leo Messi. Solo hay unos cuantos jugadores capaces de imponerse ante este panorama y Coutinho no ha tenido la suficiente paciencia para ponerse en el foco del equipo”.

También hubo palabras para Joao Félix, el fichaje más caro del Atlético y uno de los futbolistas más prometedores de esta temporada. “Tengo claro que cuando un jugador firma por el Atlético, asume la responsabilidad de jugar en un grande, pero es importante dividir esa responsabilidad entre todos, no en solo un jugador”, argumentó.