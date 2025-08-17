Samuel: “Solo con el voto podemos salir de la crisis de manera democrática”

El candidato a la presidencia Samuel Doria Medina emitió su voto en la Unidad Educativa Franco Boliviano de la zona de Achumani, donde manifestó que la única forma de que el país salga de la crisis es a través del voto, por lo que pide a la población asistir a las urnas para tener una jornada democrática.

“he cumplido con el deber ciudadano, hoy es un día muy importante, porque a través del voto podemos salir de esta crisis de manera democrática y cambiar lo que necesita el país”, dijo Doria Medina a los periodistas.

El candidato dijo que se dirige a la ciudad de Santa Cruz para acompañar a votar al hijo del gobernador Luis Fernando Camacho y después acompañará a la candidata Toribia Lero en Cochabamba y posteriormente a las 18:00 retornará a la ciudad de La Paz para esperar los resultados de la votación.

“Decirles a todos los bolivianos que emitan su voto temprano y que hagan escuchas su voz”.

Asimismo, denunció que ayer un grupo de personas intentó ingresar a su centro de cómputo, “han queriendo aducir fraude y no han tenido éxito, parece que quieren argumentar que va haber fraude para cubrir su fracaso”, señaló.

Doria Medina dijo que más del 90% de los bolivianos quiere una solución a través del voto y si hay algún incidente de algún extremista no tendrá contundencia.

Finalmente dijo que desde su alianza hay un control electoral en todo el país para hacer seguimiento a la votación

