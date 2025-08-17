TEMAS DE HOY:
Eduardo Del Castillo es abucheado tras emitir su voto

Los ciudadanos lo insultaban y reclamaban que como ministro de gobierno detuvo a Luis Fernando Camacho y que no tendrá el voto de los cruceños.

Hans Franco

17/08/2025 8:51

Foto: Eduardo del Castillo es abucheado tras emitir su voto
Santa Cruz

El candidato a la presidencia Eduardo del Castillo, fue abucheado por algunas personas tras que emitió su voto en la unidad educativa Caritas en Santa Cruz.

Castillo que estaba acompañado de sus seguidores, salió rápidamente de la unidad educativa, subió a su vehículo y salió del lugar para evitar cualquier tipo de enfrentamientos o agresiones.

