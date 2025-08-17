Eduardo Del Castillo es abucheado tras emitir su voto

Los ciudadanos lo insultaban y reclamaban que como ministro de gobierno detuvo a Luis Fernando Camacho y que no tendrá el voto de los cruceños.
17/08/2025 8:51
Escuchar esta nota
El candidato a la presidencia Eduardo del Castillo, fue abucheado por algunas personas tras que emitió su voto en la unidad educativa Caritas en Santa Cruz.
Los ciudadanos lo insultaban y reclamaban que como ministro de gobierno detuvo a Luis Fernando Camacho y que no tendrá el voto de los cruceños.
Castillo que estaba acompañado de sus seguidores, salió rápidamente de la unidad educativa, subió a su vehículo y salió del lugar para evitar cualquier tipo de enfrentamientos o agresiones.
Mire el video:
Mira la programación en Red Uno Play