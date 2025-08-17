Refuerzan la seguridad en el Trópico de Cochabamba ante posibles conflictos postelectorales

En el inicio de las elecciones generales, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se activó un plan de contingencia con el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para resguardar los recintos de votación en todo el país. El ministro hizo especial énfasis en la situación del Trópico de Cochabamba, donde se advirtió sobre posibles disturbios una vez concluya la jornada electoral.

Ríos indicó que, según información de Inteligencia y declaraciones de dirigentes afines a Evo Morales, existe una amenaza de posibles bloqueos de caminos, toma de instituciones y daños a la propiedad. "Se tienen los planes de contingencia, se han reforzado los puestos de control, considerando que también estarían ingresando algunas personas a esa región con fines de generar conflictividad en nuestro país", declaró.

El ministro hizo un llamado a la comunidad boliviana e internacional para denunciar estas acciones, y exhortó a los habitantes del Trópico a no caer en "convocatorias ni provocaciones" que atenten contra la democracia y la paz social. Afirmó que la Policía Boliviana no solo ha reforzado su presencia uniformada, sino que también ha desplegado personal de civil en la zona.

Finalmente, el ministro rechazó categóricamente las denuncias de personas obligadas a votar por ciertos candidatos que, según él, buscan generar incertidumbre y que no han sido comprobadas en elecciones anteriores.

Mira la programación en Red Uno Play