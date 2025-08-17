TEMAS DE HOY:
Tribunal de Santa Cruz inaugura la jornada electoral

Autoridades locales, judiciales, policiales, del Comité Cívico y representantes de la sociedad civil asistieron al evento.

17/08/2025 8:20

Santa Cruz, Bolivia

A las 7:45 de este domingo, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inauguró la jornada electoral.

La vocal Judith Sánchez dio inicio al acto con palabras en guaraní, el idioma originario de la región oriental del país. "En primer lugar, quiero agradecer a nuestro creador por darnos la oportunidad de llegar a nuestro gran día tan esperado y organizado por la instancia suprema electoral donde todos los bolivianos tenemos el derecho y la obligación de participar en esta fiesta democrática, que son las elecciones nacionales", afirmó Sánchez.

Autoridades locales, judiciales, policiales, del Comité Cívico y representantes de la sociedad civil asistieron al evento.

"Con fe en Bolivia, con gratitud por nuestra historia y esperanza en el futuro, inauguramos formalmente la votación en el departamento de Santa Cruz y con ello, les invito a decir qué viva la democracia, que viva Santa Cruz y que viva Bolivia", afirmó María Cristina Claros, presidenta del TED de Santa Cruz.

 

 

