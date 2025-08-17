"El futuro del país está en sus manos": Comité Cívico llama a los jóvenes a votar masivamente

En el inicio de la jornada electoral de este domingo, el presidente del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, Stello Cochamanidis, hizo un llamado enfático a los jóvenes para que acudan a las urnas y ejerzan su derecho al voto. El líder cívico destacó la importancia de la participación de los jóvenes, que son la "mayoría para la votación" en estas elecciones.

Cochamanidis calificó la jornada como "histórica" y subrayó que la participación de la juventud es crucial para el futuro del país. "Hoy los jóvenes son mayoría para la votación, es importante que asistan y ejerzan ese derecho", afirmó. El presidente del Comité Cívico instó a los jóvenes a asumir su "obligación moral" y a ser conscientes de que "si quieren tener un futuro mejor, está en sus manos el día de hoy para que mañana se lo podamos cobrar a quienes salgan electos". Asimismo, enfatizó la importancia de poner fin a "20 años del Movimiento Al Socialismo (MAS)". "Hoy para Bolivia es un día histórico porque será el inicio, será la esperanza que tenemos todos los bolivianos para que esto pueda mejorar", señaló.

En el marco de la jornada, Cochamanidis también anunció que la institución ha desplegado más de 5.000 voluntarios y 300 observadores para el control y la fiscalización del voto en todo el departamento, en coordinación con la plataforma "Cuidemos el voto". Esta iniciativa busca garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral. "Desde el Comité Pro-Santa Cruz estaremos permanentemente comunicándonos para saber los avances de cómo están en todo el departamento", afirmó.

El líder cívico expresó su deseo de que la jornada se desarrolle sin incidentes ni fraudes, y reiteró que la única forma de "reconstruir el país desde la democracia es emitiendo nuestro voto". Finalmente, reiteró que la Fiscalía y la Policía están listas para actuar "conforme a ley" ante cualquier intento de desorden.

Mira la programación en Red Uno Play