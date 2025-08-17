¡Atención! Estos son los radiotaxis que cuentan con permiso de circulación en Cochabamba

Durante la jornada de este domingo 17 de agosto, día de las elecciones generales, y que se cuenta con restricción en la circulación vehicular, desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba dieron a conocer, la lista de radiomóviles autorizados para brindar servicio.

Mediante su página oficial, el TED de Cochabamba socializó los números de teléfono de los radiomóviles que pueden circular para el traslado de pasajeros al aeropuerto en caso de vuelos internacionales y por temas de emergencia.

Foto Tribunal Electoral Departamental Cochabamba

Autoridades recordaron que existen sanciones para aquellos motorizados que no cuenten con el permiso de circulación.

¿Quiénes no necesitan el permiso de circulación?

Los servidores públicos del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales, así como las y los Notarios Electorales.

Los vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Ambulancias de entidad de salud, sean públicas o privadas.

Vehículos de atención de emergencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Los miembros de la Prensa, debiendo mostrar el uso del vehículo con la credencial extendida por el medio de comunicación.

Aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas por el TSE, y circulen sin la autorización correspondiente, podrían ser retenidos y sancionados.

Mira la programación en Red Uno Play