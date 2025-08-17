¡Atención! Estos son los radiotaxis que cuentan con permiso de circulación en Cochabamba

El Tribunal Electoral Departamental emitió las autorizaciones para la atención de emergencias.
Durante la jornada de este domingo 17 de agosto, día de las elecciones generales, y que se cuenta con restricción en la circulación vehicular, desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba dieron a conocer, la lista de radiomóviles autorizados para brindar servicio.
Mediante su página oficial, el TED de Cochabamba socializó los números de teléfono de los radiomóviles que pueden circular para el traslado de pasajeros al aeropuerto en caso de vuelos internacionales y por temas de emergencia.
Autoridades recordaron que existen sanciones para aquellos motorizados que no cuenten con el permiso de circulación.
¿Quiénes no necesitan el permiso de circulación?
Aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas por el TSE, y circulen sin la autorización correspondiente, podrían ser retenidos y sancionados.
