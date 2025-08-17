Presidente Luis Arce emite su voto e insta a la unidad y defensa de la democracia

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, emitió su voto este domingo en la unidad educativa Miguel de Cervantes, donde destacó la importancia de la jornada electoral e hizo un llamado a la población a participar de manera activa en las urnas.

“Hoy es un día muy importante para el país, pese a quienes creían que no íbamos a llegar a este día y pese a quienes no querían que se concrete este proceso. Hemos alcanzado este momento con todo el esfuerzo que hemos hecho como gobierno. Exhorto a la población a acudir a las urnas y votar por el candidato de su preferencia. Este es un día en el que los bolivianos debemos mostrar unidad y apostar por la democracia”, manifestó el mandatario tras sufragar.

Arce recordó las elecciones realizadas hace cinco años, cuando —según su versión— se registró un fuerte resguardo policial por disposición del gobierno de transición encabezado por Jeanine Áñez. En ese sentido, resaltó que su gestión será recordada como un gobierno que “recuperó la democracia y la preservó para garantizar una salida democrática para el país”.

El presidente concluyó su mensaje convocando a la ciudadanía a vivir esta jornada con tranquilidad y compromiso, reafirmando que la democracia es el camino para resolver las diferencias y construir el futuro de Bolivia.

