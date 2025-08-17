David Choquehuanca: “Yo estoy seguro de que la jornada electoral se realizará en paz”

El vicepresidente del país, David Choquehuanca, acudió este domingo 17 de agosto a emitir su voto en la unidad educativa Hugo Dávila, y pidió a la población acudir a emitir su voto.

“Pedir que acudan a votar, así como yo, a cumplir su deber ciudadano, a ejercer su soberanía hoy día. Todos los bolivianos, cada uno, va acudir a ejercer su soberanía, y esta soberanía que se ejerza con respeto a la vida y en defensa de nuestros recursos naturales, en defensa de la inclusión y pensando en las futuras generaciones, pensando en la unidad del pueblo boliviano y que escuchen a su corazón y razonen”, manifestó Choquehuanca.

Así mismo pidió que la jornada electoral sea tranquila y que se emitan su voto en paz y en un ambiente ampliamente democrático.

Respecto a la determinación que asumió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de no permitir que las personas ingresen con su celular para resguardar que su voto sea secreto, tras denuncias de obligar a funcionarios públicos a votar por el candidato de determinado partido para mantener su fuente laboral, dijo que se trata de especulaciones.

“Hay mucha especulación en varias regiones del país, yo pienso que la ciudadanía está acudiendo como acá, yo quería ser el primero, pero veo que ya hay tres personas delante de mí, yo estoy seguro de que la jornada se realizará en paz”, afirmó Choquehuanca.

Mira la programación en Red Uno Play