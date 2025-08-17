TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

26ºC Santa Cruz de la Sierra

-4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Reportan retraso en apertura de mesas en un colegio de Potosí

Varios ciudadanos que llegaron a emitir su voto estaban sorprendidos porque las mesas estaban cerradas y no había jurados electorales.

Hans Franco

17/08/2025 9:12

Foto: Retraso en apertura de mesas en Potosí (Cesar Cardenas Red Uno)
Potosí

Escuchar esta nota

Hasta las 8:15 de esta mañana de domingo, 17 de agosto, en la unidad educativa Pichincha de la ciudad de Potosí no se aperturaron las mesas de votación, se desconoce a que se debió el retraso.

Varios ciudadanos que llegaron a emitir su voto estaban sorprendidos porque las mesas estaban cerradas y no había jurados electorales.

Los ciudadanos solo se quedaron a esperar para que se aperturen las mesas y poder comenzar la jornada de votación.  

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD