Reportan retraso en apertura de mesas en un colegio de Potosí

Hasta las 8:15 de esta mañana de domingo, 17 de agosto, en la unidad educativa Pichincha de la ciudad de Potosí no se aperturaron las mesas de votación, se desconoce a que se debió el retraso.

Varios ciudadanos que llegaron a emitir su voto estaban sorprendidos porque las mesas estaban cerradas y no había jurados electorales.

Los ciudadanos solo se quedaron a esperar para que se aperturen las mesas y poder comenzar la jornada de votación.

