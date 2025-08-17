TEMAS DE HOY:
Presidente TSJ: Ningún juez iba a ser mercenario de la democracia contra las elecciones

El TSJ desplazó más de 200 jueces ordinarios que se convierten en jueces electorales, atendiendo a todo el país para tener una jornada electoral tranquila, para que no se propague ningún hecho que quiera empañar la elección.  

Hans Franco

17/08/2025 9:06

Foto: Romer Saucedo, presidente del TSJ
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El presidente del tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, dijo que previo a las elecciones generales hubo varios intentos de que el proceso electoral fracase, pero la instrucción a los jueces fue clara, de no permitir estos intentos y hoy domingo 17 de agosto los bolivianos pueden acudir a lar urnas y elegir al candidato de su preferencia.

El TSJ desplazó más de 200 jueces ordinarios que se convierten en jueces electorales, atendiendo a todo el país para tener una jornada electoral tranquila, para que no se propague ningún hecho que quiera empañar la elección.  

“Hubo intentos de dañar a la democracia, pese a estos intentos el Órgano Judicial se mantuvo firme comprometido con Bolivia y lo dijimos en su momento que ningún juez y ningún vocal iba a ser mercenario de la democracia, asi que nuestro agradecimiento a quienes se pusieron la camiseta”, dijo Saucedo a la Red Uno.  

El presidente del TSJ espera que hoy sea un día democrático, histórico, y que todos los bolivianos cuiden su voto.  

Mire el video: 

 

