José Mourinho echa de menos su fútbol

Por primera vez en mucho tiempo, Mourinho disfruta de sus vacaciones sin estar pendiente de pretemporadas, fichajes y ventas de jugadores. Pero el portugués no se siente cómodo ante esta nueva etapa. "Mis amigos me dicen que me divierta, que disfrute de julio y agosto porque nunca lo he podido hacer. Sinceramente, no puedo disfrutarlo. No estoy lo suficientemente feliz para hacerlo", se sincera.

"He tenido tiempo para pensar, repensar y analizar. Lo que siento es que 'Ze' (el apodo de Mourinho cuando era niño) está lleno de fuego. Echo de menos mi fútbol. Tengo el fuego, tengo el compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los fans que tengo por el mundo y con todas las personas a las que he conseguido inspirar", admite un nostálgico Mou.

Mourinho tiene claro que su siguiente equipo no será uno más que añadir a su lista. El portugués considera que cada año es como un comienzo y que poco importa su pasado: "Ze tiene que ser Ze hasta el último día, pero no veo el último día porque mi próximo movimiento será como el principio. No siento como si esto fuera un año más acumulado o las temporadas que haya entrenado. Eso es historia, ¡está en el museo! ".

El portugués quiere volver a sentirse atraído por el fútbol, pero es consciente que no todo le satisface. El portugués rechazó muchas ofertas.

Mou quiere un equipo denominado 'mourinhista' y que le inspire un reto. "Con todo el respeto a las posibilidades que me han ofrecido algunos clubes, Quiero el derecho de poder elegir a aquellos que son 'mourinhistas'. Ellos me quieren donde pertenezco. Tengo que ser paciente y esperar la oportunidad ideal", explica el técnico. Pero aclara que es exigente y que ese equipo debería ser un sistema de las cinco grandes ligas.

José habló de lo que le gustaría en un futuro, y es convertirse en seleccionador. "Quizá, algún día. Si no es en Portugal pues en otra selección, aunque me sentiría muy orgulloso de representar a mi país", valoró Mou.

Sin embargo, el entrenador quiere apurar opciones de clubes, pues las rutinas de selecciones, de momento, no van con él. "Pero todavía no. No quiero esperar dos años a competir en un Europeo, luego otros dos para estar en un Mundial, jugar un partido al mes, mucho trabajo de oficina... todavía no quiero esto", argumentó Mou.