Un loro usa el asistente Amazon para escuchar música y comprar fruta

Una increíble historia revela la habilidad de un loro llamado Rocco que vive en la ciudad de Didcot, Reino Unido, utiliza el dispositivo inteligente Amazon Alexa para comprar y escuchar música.

Su dueña, Marion Wischnewski, asegura que el ave ha adquirido fresas, sandías, pasas, brócoli, helado e incluso ordenó una cometa, bombillas y un hervidor, informa Daily Mail.

Este loro gris africano, especie conocida por su inteligencia y habilidades de imitación, fue rescatado por la organización National Animal Welfare. Dado que su anterior dueño le enseñó a repetir una gran variedad de improperios y el centro no quería que el ave se mostrara en público, Marion Wischnewski, que trabaja en el lugar, optó por cuidarlo en su casa.

A Rocco también le gusta bailar y pide a Alexa, el soporte de inteligencia artificial, que reproduzca sus canciones favoritas, que lo mismo pueden ser melodías lentas que de rock.

"Rocco y Alexa conversan todo el día. Luego tengo que revisar la lista de compras y cancelar todos los artículos que ha pedido", comenta Wischnewski.

