Un nuevo caso de torturas y agresión de un abogado

Cochabamba Cochabamba

Vídeo se hizo viral en las redes sociales, en este se evidencia que una persona está siendo atacada por un abogado con un artefacto que descarga electricidad, conocido como “torito”, mientras se encuentra encerrado en una oficina. La víctima de 29 años declaró que el jurista le pidió más dinero por un caso que no tenía avance.

“Doctor quiero salirme de aquí, ábrame su oficina, es mi documentación y me lo puedo llevar (…). Ábrame doctor quiero irme, quiero irme, no puede encerrarme doctor, no me puede tener aquí, me quiero salir de aquí”, se escucha en el vídeo difundido en las redes sociales.

La víctima acudió al jurista por haber sido víctima de una agresión de en una fiesta el pasado marzo, donde le fracturaron la nariz, tuvo que pasar por un proceso de reducción y una posterior cirugía reconstructiva. El defensor le indicó que necesitaba el nombre y domicilio de los agresores para que la Fiscalía realice una notificación, al no contar con los datos, el caso se atascó y el abogado nunca realizó una denuncia formal.

“Paga y te vas a ir ahorita, apura tienes que pagar, tampoco te puedes ir así (…). Vas a ir con la Policía, atrevido siéntate ahí, qué te pasa carajo, de un lacaso te voy a meter allá, te voy a enseñar mierda (…) Te voy a enseñar, estás en una oficina”, se escucha en el video al molesto abogado, mientras le propiná golpes y usa un arma de electroshock.

El comandante Departamental de la Policía, Cnl. Raúl Grandy, aseguró que nunca llegó una denuncia por tal caso. Todo apunta que es un caso similar al de Jhasmani Torrico Leclere, conocido como “el abogado del diablo”, quien es imputado por ejercer torturas, además de ser parte de un presunto consorcio de jueces, fiscales y policías que es investigado actualmente por la justicia y está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.