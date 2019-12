Un perro termina en la cima de un árbol cuando perseguía a un gato

California, EE.UU. California, EE.UU.

Una historia difícil de creer, ya que de un felino se puede entender que escale árboles, pero de un perro si no se ve, no se lo puede dar por cierto. Pero esta vez un can sorprendió a todo un equipo de efectivos del cuerpo de bomberos del distrito estadounidense de Lathrop-Manteca, California, que rescataron a un perro y un gato que quedaron atrapados en lo alto de un árbol, cuando el canino perseguía al felino.

El entusiasmo de un pastor alemán por atrapar al gato, lo llevó a trepar varios metros, hasta encontrarse a pocos pasos del felino, en un punto en el que ninguno de los dos animales podían hacer ningún movimiento más.

Los bomberos, acostumbrados a rescatar gatos de los árboles o de los techos, se sorprendieron al ver que en la cima además se encontraba un perro. Las mascotas fueron rescatadas exitosamente. "Nos alegra saber que todo salió bien para este perro, y estamos bastante seguros de que lo pensará dos veces antes de perseguir a los gatos hasta otro árbol", indicó el cuerpo de bomberos de Lathrop-Manteca en su cuenta de Facebook.