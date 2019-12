Un sacerdote además de predicar trabaja como modelo

El sacerdote Ricardo Esteves, lleva haciendo sacerdocio durante 10 años y actualmente predica en la ciudad portuguesa de Valencia de Minho, distrito de Viana Do Castelo, sin duda para muchos ha roto los esquemas de sacerdocio.

Es que además de predicar, cuidar su imagen, es modelo, le gustan las motos y su último trabajo interpreta a cupido para un videoclip de la canción “Pretty woman” de la banda portuguesa Intenso.

Tiene una cuenta de Facebook, la cual es publica y donde comparte sus fotos sin miedo a nada, sus seguidoras que superan a más de 9.300, lo han denominado como el cura sexy”, “el padre mas sexy de Portugal”, el “padre motorizado”, por el gusto a las motos.

Este moderno padrecito además de vestir lleva un corte de pelo a la moda, luce un cuerpo tonificado y piel bronceada.

“Me llaman el más sexy tras una publicación sensacionalista, pero yo no me identifico porque no me considero así”, entrevista que ofreció a La Voz de Galicia.