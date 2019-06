Un hombre que estaba haciendo un trabajo en el bosque con sus amigos dijo que un "extraño accidente" que involucraba a una serpiente lo llevó a un problema médico con un dedo púrpura hinchado de forma masiva.

"Fue un accidente bastante raro", dijo Austin McGee, de Franklin, Tennessee, a Fox 17 Nashville. "Honestamente, nunca pensé que una mordedura de serpiente de cascabel no era tan importante".

McGee, quien estaba en el bosque con su amigo Noah Hammer, dijo que se agachó para recoger algo de metal cuando sintió una picadura. Hammer, quien estaba cerca, dijo que escuchó lo que pensó que era "un bicho o algo así porque no era tan fuerte". Pero en los próximos días, el dedo de McGee comenzó a ampollarse, lo que llevó a una terrible experiencia.

"Se fue empeorando progresivamente y luego lo abrieron y volvieron a bajar y luego la piel alrededor de él siguió saliendo" , dijo a Fox 17 Nashville. "Era como un latido palpitante, latía con mi corazón cada vez".

Según una publicación en Facebook del 30 de mayo por Dalton Dorris, otro de los amigos de McGee, los médicos dijeron que su dedo se recuperará por completo dentro de seis a ocho meses, y sospecha que fue mordido por una serpiente de cascabel de madera.

"Ten esto en cuenta la próxima vez que estés en el bosque", escribió Dorris junto a las fotos horribles. "Sé que cambié de idea y no me los tomé en serio después de ver esto. Y no, él no estaba jugando con eso. Estaba recogiendo algo de metal y la serpiente estaba debajo del metal. Nunca supo que estaba allí".

Una serpiente de cascabel de madera es la más grande y peligrosa de las cuatro serpientes venenosas que se encuentran en el estado, según la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee.

Cascabel llamada de 'madera'

Se describe como una serpiente grande, de cuerpo pesado, con una cabeza triangular y un sonajero al final de la cola. Las serpientes de cascabel de madera se encuentran típicamente en bosques muy boscosos y se alimentan de ratones, ratas, ardillas, ardillas y otros roedores pequeños.