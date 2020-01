Una cirugía rejuvenece a quinceañera que parecía de 60 años

Una quinceañera de China se ha convertido en un personaje en las redes sociales. Una triste historia que terminó con un final feliz tras someterse a una costosa cirugía patrocinada por el director de un hospital que se conmovió con su padecimiento.

Se trata de Xiaofeng tiene 15 años y sufre de progeria, una rara enfermedad genética que la hace parecer una mujer de unos 60 años. Los primeros síntomas de la enfermedad incurable surgieron cuando la chica solo tenía un año de edad. Cuando llegó a la adolescencia parecía una anciana.

Debió abandonar el colegio ya que las burlas de los chicos eran interminables. Avergonzada, eligió quedarse en casa y cuidar las gallinas de su familia.

"A veces la gente me llama tía o abuela. Me pone bastante triste", decía Xiaofeng en un reportaje antes de ser operada. Y agregaba: "Con el aspecto que tengo ahora, no quiero ir a la escuela. Si pudiera cambiar mi apariencia en el futuro, me gustaría volver a clase. No necesito convertirme en la más bella, solo quiero ser como otras adolescentes y vivir sin todas las miradas extrañas de los demás".