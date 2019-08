Una mujer retira wiphalas de la plaza de Montero

Montero, Santa Cruz Montero, Santa Cruz

Una controversia se generó en las redes sociales esta jornada luego que una mujer procedió a retirar las banderas de wiphalas que estaban colocadas en la plaza 2 de Diciembre del municipio de Montero.

La responsable se identificó como Roxana Menacho quien justificó su acción porque no se siente representada por esa bandera, que fue incorporada como símbolo patrio en la nueva Constitución promulgada en 2009.

"No quiero en mi plaza una bandera que no me representa. A mí me representa la rojo, amarillo y verde; la verde, blanco, verde y la montereña", manifestó Menacho, en un video que publicó en su cuenta personal en Facebook.

La Alcaldía de Montero aún no se pronunció al respecto y los cívicos de ese municipio piden a la población respetarla, aunque no se sientan representadas.

Una mujer retiró varias wiphalas que estaban instaladas en la plaza de Montero. Aseguró que no se siente representada por la bandera. pic.twitter.com/tklJttGhFU — NotivisionBO (@NotivisionBO) August 1, 2019

Con la ayuda de una silla, la montereña fue poste por poste retirando la bandera mientras un policía la seguía pidiendo. Luego, Menacho se dirigió al Concejo Municipal de Montero para devolverlas y reiteró que lo hizo porque no se siente representada.

El embanderamiento en la plaza inició este jueves por el inicio del mes patrio y el alcalde del MAS, Mario Baptista, colocó algunas banderas.