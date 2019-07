Una niña de 3 años nació sin ano; familiares piden ayuda para operarla

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Una pareja recurrió a la solidaridad de la población para ayudarlos a reunir dinero, puesto que su hija que hoy tiene 3 años nació sin ano, en el departamento de Santa Cruz.

Brigith Masai, madre de la menor, dijo a Notivisión que su pequeña fue sometida a seis intervenciones donde los médicos, a través de una colostomía, le colocaron una sonda en su barriga para que pueda realizar sus necesidades biológicas.

"Yo me siento triste porque no puedo hacer nada por mi hija. Pido a la gente de Santa Cruz que me ayuden para que le puedan hacer los estudios (médicos) y para que la puedan operar, ella es la que sufre", expresó.

La progenitora indicó que uno de los estudios que debe realizar a su hija es un colograma distal y una endoscopía. Dijo, además, que para hacer las compras diarias para su casa ella se dedica a vender pipocas en un establecimiento educativo ubicado en el barrio Hidalgo del octavo anillo y avenida Santos Dumont, zona donde vive junto a su pareja, quien también trabaja, y sus tres hijos menores.

Actualmente la menor se encuentra en su domicilio junto a sus dos hermanos y sus padres. Para cualquier ayuda el número disponible de la familia es el 76063606.