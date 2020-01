Una pareja de ancianos desaparece en Tijuana y nadie sabe de ellos

México México

Jesús Rubén López Guillén, de 70 años de edad, y su esposa María Teresa López, de 65, viajaron desde Garden Grove, California, rumbo a la ciudad de Tijuana, a donde fueron a cobrar la renta de las propiedades que tienen allá.

Según informó la Fiscalía de Baja California, el pasado viernes 10 de enero, alrededor de las 7 de la mañana, el matrimonio salió de su casa en el condado de Orange, y se quedaron de ver con su yerno, quien iría con ellos al banco y después a una casa de cambio, para luego dirigirse a sus casas en la colonia Obrera de Tijuana, a cobrar el alquiler de sus inquilinos.

Según relató el familiar, su idea era regresar el mismo día a su casa en Garden Grove, pero ya no se ha sabido de ellos. Ni siquiera llegaron a cobrar a sus inquilinos.

Después de cambiar el dinero a dólares, “iban a otras casas que tienen en renta en la colonia Obrera… Pero después de eso ya no se supo si cruzaron o no la frontera. Se les perdió la pista, ya no se tuvo contacto con ellos”, relató a la cadena Univision Raúl Gutiérrez, vocero de la Fiscalía.

La investigación sigue su curso, pues se comenta que no se tiene certeza de si la pareja cruzó de nuevo la frontera.