Universidades y colegios privados reprogramarán fechas de pago

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó que se sostuvo reuniones con la Asociación Nacional de Universidades Privadas y con representantes de los Colegios particulares de todo el país, con la finalidad de reprogramar el pago de las mensualidades en los centros educativos.

En dicha reunión se acordó tener "una actitud flexible" con los estudiantes universitarios y padres de familia, para no perjudicarlos en su desarrollo de aprendizaje.

"No se puede presionar en el pago de pensiones obligando a padres de familia a que rompan la cuarentena, se va a normalizar después de que concluya la cuarentena. Lo mismo con las escuelas y colegios privados", afirmó Cárdenas.

En varias instituciones educativas, en su mayoría privadas, han optado por continuar la enseñanza a sus estudiantes, mediante el uso de plataformas virtuales, sin embargo, Cárdenas instó en el retorno a clases se trabaje en una nivelación a todos los alumnos, que no hayan podido acceder a estas clases, ya sea por no contar con el internet óptimo o no tener los artefactos tecnológicos necesarios.

De igual manera, el ministro explicó que el calendario escolar se verá afectado, y aun no se puede hablar de su reanudación, ya que mientras persista la pandemia en el país, sería imposible hacerlo. Sin embargo, se trabajará con los sectores educativos, para determinar fechas de un posible retorno a clases, y una nueva planificación escolar.