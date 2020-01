UNIVida: Cobertura del SOAT 2020 llega a 50% del parque automotor

El subgerente comercial de UNIVida, Mauricio Jiménez, informó el lunes que la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2020 llegó a un millón vehículos y su cobertura se expandió a 50% del parque automotor nacional.



En rueda de prensa, Jiménez destacó el avance que registró la venta del seguro en los últimos días, aunque dijo que es preocupante que la mitad de los vehículos que circulan en territorio nacional, aún no cuenten con el SOAT.



"En horas de la mañana hemos llegado al millón de ventas a nivel nacional, lo cual representa el 50% versus el parque automotor que tenemos. Lo preocupante es que estamos al 6 de enero y tenemos restante un millón que no han comprado el seguro, creando un 50% de riesgo a todas esas personas que suben a un transporte", señaló.



Advirtió que continuarán los controles coordinados con el Organismo Operativo de Tránsito, para sacar de circulación a los vehículos que no cuenten con el SOAT actualizado.



"Invitamos a la población a que, cuanto antes, pueda comprar este seguro obligatorio, hay que hacer que la mayor parte de la población, cuando se suba a un vehículo público o particular, tenga la certeza de contar con este seguro", manifestó.

Fuente: ABI