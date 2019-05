Uno de los hijos de Los Nocheros, acusado de violar a una niña

Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, vocalista del grupo Los Nocheros, fue detenido y acusado por abuso sexual a una niña de 6 años. Asi como también se publicó un audio donde admite todos los abusos sexuales y le pide disculpas. “Capaz que fue tu primera experiencia, cualquiera”, le dijo, en un momento de la charla.

El material fue publicado por el medio Canal 7 de Salta y las grabaciones fueron realizadas por la chica, que ahora tiene 16 años, pero cuando fue violada tenía tan solo entre 6 y 7 años. En las charlas, él sostiene “su necesidad de sacarlo” y tilda a los abusos sexuales como “una boludez”.

“El día que te pedí disculpas (en relación a un encuentro previo), dos días antes, una amiga de añares nos escrachó en Facebook a dos amigos y a mí, diciendo que habíamos abusado de la mina, tenía carteles de mis amigos que decía ‘violadores’, yo tenía los huevos en la garganta. Fue una situación muy densa. Pero cuando me pasó eso, lo primero en que pensé fue en vos. Yo quería pedir disculpas, hace ya rato, y ahora es la oportunidad de hacerlo”, le comenzó diciendo en la conversación grabada.

“Vengo varios años diciendo que le tengo que pedir disculpas a esa pendeja porque sí, porque se lo merece. Fue una pendejada. No puedo sacar el cálculo bien de cuántos años teníamos”.

“A mí sólo me quedó la duda de por qué lo hiciste”, le dijo la víctima, en un momento. “¡Qué pregunta!”, le respondió él.

“No sé, boluda, era muy pendejo. Estaba… No sé, realmente. No sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Sé que cuando lo hice, en un momento, no te gustó nada. Sí, me di cuenta. Nada, y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza. Qué culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años“.

“Yo tenía 6, 7 años“, le respondió ella. “Sí, yo tenía 17 años, un pelotudo. No sabía las consecuencias que te podía causar después. Capaz que fue tu primera experiencia, cualquiera. Me encanta que ahora estés así, grandota y que se pueda hablar con vos, porque no siempre se puede. Para intentar arreglar las cosas”.

“Como le dije a tu vieja, para vos y para ella yo estoy, para cuando quieran hablar. Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada. Tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón“, concluyó.

Recordemos que, según consta el expediente de la denuncia judicial, el hijo del músico folclórico arrastraba a la nena hasta al baño y la obligaba a realizarle sexo oral. En repetidas ocasiones.