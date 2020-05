Usó un auto de juguete para pedir pizza por el autoservicio

México México

Le dijeron que no podía hacer su pedido por no tener un vehículo, pero no se resignó, así que volvió a su casa y regresó a la pizzería en un motorizado. Solo que se trataba de un coche de juguete de la marca Jeep, un carrito de plástico de color lila con un pequeño motor eléctrico.

El insólito hecho sucedió en la localidad de Reynosa, Tamaulipas, al norte de México, en la frontera con EEUU cuando el sujeto acudió a una pizzería para hacer un pedido, pero por el coronavirus solo se permiten entregas en la ventanilla para vehículos.

El hombre, al que apenas le cabían las piernas en el vehículo para niños, llamó la atención de todo el mundo y por eso se ha hecho viral, pues por internet corren vídeos y fotografías del señor en su cochecito.

El caso es que a la segunda fue la vencida y el hombre llegó a la ventanilla, hizo su pedido y se lo entregaron sin problema, por lo que después regresó a su casa con la pizza entre las piernas y a toda la velocidad que le permitió el carrito, circulando entre el tráfico normal.