Vecinos mantienen protestas ante la Alcaldía de Warnes

Por segundo día consecutivo vecinos salieron a las calles a protestar contra el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, a quien acusan de no cumplir con la ejecución de obras por las que se había comprometido con la población.

El edil aún no ha brindado respuesta a los reclamos, por lo que los ciudadanos amenazan con incrementar las medidas de presión y no descartan con retomar el bloqueo de la carretera a Montero, si la autoridad no da respuesta al pliego petitorio que entregaron a la Alcaldía para reclamar desatención de las calles y del alumbrado público.

Varios funcionarios de la alcaldía de Warnes quedaron como rehenes en el interior del edificio municipal el martes, y tuvieron que salir en una ambulancia, después de que fuertes protestas se registraran por parte de los vecinos de diferentes barrios y organizaciones sociales que se apostaron a una cuadra de esta institución manifestando que el alcalde le prometió obras y hasta la fecha no cumplió, argumentando que dejaron los trabajos inconclusos.

La Policía resguardó la infraestructura para que no exista más destrozos. Según algunos testigos, existían siete personas heridas que están internados en el hospital municipal.

El informe policial arrojó que estas personas lanzaron piedras al edificio municipal provocando heridas en funcionarios que se encontraban en el interior de la sede; mientras que familiares de los heridos denunciaron que las personas internadas solo estaban de paso por el lugar el momento de las agresiones.