Vecinos rechazaron la presencia de repatriados en la ex Villa Suramericana

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

Vecinos de “La Tamborada” protagonizaron un bloqueo de calles, ante la llegada de repatriados de Chile, se tenía previsto que estas personas estén en una cuarentena de 14 días en la ex villa Suramericana.

A lo largo del ingreso se registraron al menos 20 puntos de bloqueo; los vecinos dieron un plazo de 24 horas a las autoridades para el traslado de estas personas a otros espacios.

El argumento de los movilizados es que la Villa no reúne las condiciones para este albergue, porque no cuenta con agua potable ni alcantarillado, además que temen ser contagiados con el coronavirus (COVID-19).

En horas de la mañana el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía utilizarán "la fuerza necesaria a quienes no quieran obedecer".

Después de horas de negociación entre los vecinos y un grupo de militares, se logró que los movilizados dejaran pasar alimentos con la condición de que los repatriados permanecerán en ese sitio hasta mañana, para luego ser destinados a sus lugares de origen, previo control médico.

Acordaron también que 59 personas de las más de 200 serán trasladadas hasta Santa Cruz.

Respecto a la situación la Gobernadora, Esther Soria, dijo desconocer que se iba a traer repatriados y que no se habían coordinado las acciones con el Gobierno. El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Eddy Calvimontes, señaló que en la ex Villa no había condiciones para recibir a personas en cuarentena.