Velan los restos de Selena Caballero en medio de mucho dolor

Selena Caballero Rodríguez de 23 años, falleció después de una discusión con su concubino, la madrugada del 2 de enero, producto dela brutal golpiza que le propinó su compañero sentimental.

El trágico hecho ocurrió en el barrio “Esmeralda” de Quillacollo, Tito Gonzales de 34 años, agredió físicamente a Selena, que falleció por un hundimiento en el cráneo, hematomas y lesiones en el cuerpo, siendo la causa del deceso una hemorragia interna que la llevó hasta la muerte.

Durante el velorio su familia rogó por ayuda a la población, para poder enterrar a Selena porque no cuentan con recursos económicos y tampoco pueden acceder a un nicho en el cementerio.

Un año de tortuosa relación fue la que vivió junto a su concubino, no tuvieron hijos como resultado de su relación sentimental.

“Siempre mi hija llegaba con golpes, era muy celoso (…) nunca le ha pegado en mi lado, porque yo no lo iba a permitir, me lo ha matado (…) Una vez le ví un golpe, quise denunciarlo, pero mi hija no ha querido, me dijo que le tenía amenazada, le decía me vas a dejar te voy a cortar la cara”, declaró en medio de llanto la madre.