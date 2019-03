Venezuela sufría el miércoles el tercer día de un nuevo apagón eléctrico después de que el servicio fuera interrumpido en varias zonas de Caracas y en el interior del país, mientras el Gobierno trabajaba sin descanso, para restablecer la luz en toda la nación.

Desde la tarde del lunes, cuando según el Gobierno, un "ataque terrorista" dejó sin electricidad al país, autoridades han tratado de reponer el servicio hasta ahora sin éxito ante las afectaciones provocadas por lo que llamaron un incendio undefinedprovocadoundefined en el mayor complejo hidroeléctrico venezolano.

En al menos la mitad de los 24 estados del país petrolero el suministro eléctrico ha regresado intermitentemente por horas. Las clases y la jornada laboral fueron suspendidas hasta el jueves a la espera de que se restablezca el servicio.

"Hay mucha gente que quiere trabajar pero no hay transporte y si no hay trabajo el país se paralizaundefined, agregó en una zona comercial de la capital que lucía desierta. Barrios dijo que cree que la falta de mantención es la causa principal de los apagones y no los undefinedataques terroristas", como dice el Gobierno.