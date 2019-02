Internet Internet

Especialistas consideran que los videos falsos creados con inteligencia artificial podrían ser usados como armas políticas en un futuro cercano.

Los videos “deepfake”, que manipulan la realidad, se están volviendo cada vez más sofisticados gracias a los avances de la inteligencia artificial, incrementando así su potencial para generar un nuevo tipo de desinformación, con consecuencias devastadoras.

Por ejemplo, imágenes de un político diciendo lo que nunca diría o un vídeo porno de una estrella de Hollywood. Lo que podría parecer una falla en el televisor no es otra cosa que el futuro de las “fake news”.

Para Robert Chesney, un profesor de derecho en la Universidad de Texas que investigó el tema, solo un "deepfakes" podría sumar confusión a la ola actual de desinformación y operaciones dirigidas.

“Un 'deepfake' oportuno con un guión intencionado o una serie de estos videos podrían dar vuelta una elección, encender la violencia en una ciudad preparada para la agitación social, impulsar discursos sobre supuestas atrocidades de un enemigo o exacerbar las divisiones políticas en una sociedad”, señalaron Chesney.

Sin embargo, Paul Scharre, miembro del Center for a New American Security, un Think Tank especializado en inteligencia artificial y temas de seguridad, dice que es casi inevitable que los “deepfakes” puedan ser utilizados en próximas elecciones, argumentando que si circulan vídeos falsos creíbles, la “gente puede elegir creer la versión o discurso que quieran, y esa es la verdadera preocupación”, añade.